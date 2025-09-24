USA gegen Europa: Was Sie über den Ryder Cup wissen müssen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Golf ist ein elitärer Sport. Meist wird auf Plätzen gespielt, die dem gemeinen Sport-Fan auch aus finanziellen Gründen für immer verschlossen bleiben. Beim Ryder Cup 2025 in Farmingdale bei New York ist das anders. Wenn nicht gerade die besten Golfer aus den USA und Europa um den prestigeträchtigen Pokal spielen, dann ist Otto-Normal-Spieler mit einer Greenfee von 88 Dollar (75 Euro) schon dabei. Was es vor dem Saisonhöhepunkt noch zu wissen gilt. Was ist der Ryder Cup überhaupt?

Der Ryder Cup ist einer der prestigeträchtigsten Wettbewerbe im Golfsport. Alle zwei Jahre treten die besten Golfer der USA gegen ein Team aus Europa an. Es geht um Ruhm, Ehre – um nichts Geringeres als die Vormachtstellung im internationalen Golf. Wann und wo findet die nächste Auflage statt?

Der 45. Ryder Cup steigt ab Freitag in Farmingdale/New York. Gespielt wird auf dem berüchtigten Bethpage Black Course auf Long Island – ein extrem schwieriger Platz.

Wo ist der Ryder Cup im Fernsehen zu sehen?

Sky überträgt die gesamte Veranstaltung live und exklusiv. Los geht es mit der Eröffnungszeremonie am Donnerstag, 22 Uhr MESZ. Sportlich ernst wird es Freitag und Samstag ab jeweils 12.55 Uhr. Die Entscheidung am Sonntag beginnt um 17.55 Uhr. Was macht den Bethpage-Black-Kurs aus?

Mit knapp 7.400 Yards (mehr als 6.700 m) ist der Platz äußerst lang, trotz dieser Länge ist er beim Ryder Cup als Par-70-Kurs mit vier Par-3- und zwei Par-5-Löchern klassifiziert. Hinzu kommen extrem schmale Fairways, tiefe Sandbunker und Roughs sowie wellige, teils mehrstufige Grüns, die selbst die Weltklasse zur Verzweiflung bringen. Seit 40 Jahren warnen Schilder die Spieler, dass dieser Kurs nur für sehr talentierte Spieler geeignet ist. Damals kam es zu einem handfesten Streit zwischen einem Anfänger-Ehepaar und mehreren versierten Spielern. Wie ist die historische Bilanz?

Nach 44 Ausgaben führen die USA mit 27:15 Siegen, bei zwei Remis. Seit 1979 spielt Europa als Kontinental-Auswahl (vorher nur Großbritannien/Irland) – seither steht es 12:9 für Europa bei einem Remis. Der letzte europäische Sieg auf US-Boden gelang 2012 beim „Wunder von Medinah“ in Illinois, wo Donald, McIlroy und Co. einen 6:10-Rückstand noch in einen 14,5:13,5-Erfolg drehten.

Wie sind die Teams besetzt?

Beide Mannschaften bestehen aus je zwölf Spielern. Für Europa ist auch der Wiener Sepp Straka dabei, der bereits zum zweiten Mal beim Ryder Cup abschlägt. Angeführt wird die europäische Mannschaft von Kapitän Luke Donald und Superstar Rory McIlroy. Die USA setzen auf sieben Spieler aus den Top 10 der Weltrangliste, darunter Nummer eins Scottie Scheffler. Wie läuft das Turnier ab?

An drei Tagen werden insgesamt 28 Partien im Matchplay-Modus gespielt. Dabei zählt nicht die Gesamtschlagzahl, sondern jedes Loch einzeln. Am Freitag und Samstag werden jeweils acht Doppelpartien (vier Foursomes, vier Fourballs) gespielt. Am Sonntag folgen zwölf Einzel. Der Sieger braucht mindestens 14,5 Punkte. Bei 14:14 bleibt der Cup beim Titelverteidiger – aktuell Europa. Was ist der Unterschied zwischen Fourball und Foursome?

Beim Fourball spielen beide Spieler eines Teams mit ihrem eigenen Ball. Das bessere Ergebnis pro Loch wird gewertet. Beim Foursome schlagen die Partner abwechselnd denselben Ball.

