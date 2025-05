Golf-Ass Sepp Straka hat am Sonntag (Ortszeit) seinen bisher größten Erfolg auf der PGA-Tour gefeiert. Der Österreicher gewann die mit 20 Millionen Dollar dotierte Truist Championship in Philadelphia. Für den erstmaligen Gewinn eines Signature Events kassierte der 32-Jährige seinen bisher größten Preisgeldscheck in Höhe von 3,6 Mio. Dollar (3,2 Mio. Euro). Mit seinem zweiten Saisonerfolg sowie gesamt vierten PGA-Triumph im Gepäck reist er nun zur PGA Championship.

Straka setzte sich bei dem topbesetzten Turnier mit zwei Schlägen Vorsprung vor den geteilten Zweiten Shane Lowry aus Irland und Justin Thomas aus den USA durch. "Das ist gewaltig, der größte Sieg in meiner Karriere", sagte der gebürtige Wiener im Siegerinterview. "Ich bin meinem Team so dankbar, das dafür sorgt, dass ich so gut spiele, wie es gerade tue. Sie arbeiten die ganze Zeit an meinem Spiel, um mir zum Erfolg zu verhelfen. Es ist schön zu sehen, dass sich die harte Arbeit bezahlt macht."

Straka setzte sich gegen Lowry durch Die beiden europäischen Ryder-Cup-Kollegen Straka und Lowry waren gleichauf bei 14 unter Par in Führung liegend in einem gemeinsamen Flight in den Schlusstag gegangen. Lowry legte mit Birdies auf den Bahnen eins und fünf vor. Straka - der im Philadelphia Cricket Club auf seinen verletzten Caddie Duane Bock verzichten musste und stattdessen einen Freund aus seiner Wahlheimat Alabama an der Tasche hatte - zog mit einem Eagle auf der Fünf gleich. Während der ÖGV-Golfer im Anschluss ein Bogey kassierte, erlitt der 38-jährige Ire am achten Loch ebenfalls einen Schlagverlust. Straka erarbeitete sich durch Birdies auf der Acht und Neun zwei Schläge Vorsprung, den er aber auf den beiden anschließenden Löchern wieder verspielte. Die folgenden Bahnen absolvierte das Duo im Gleichschritt.

Auf der 16 unterlief Lowry ein Bogey, womit Straka wieder in Führung ging. Auf der Schlussbahn wurde es noch einmal spannend: Straka bunkerte seinen Abschlag, rettete aber das Par, während dem Iren die Nerven versagten und er erneut einen Schlagverlust fabrizierte. Mit einer 68er-Runde beendete Straka das Turnier mit 264 Schlägen (16 unter Par), während sein Kontrahent so wie Thomas mit einer 266 ins Clubhaus kam. Straka in Topform zur PGA Championship Der gebürtige Wiener hat sich damit erstmals in einer Saison doppelt in die PGA-Siegerliste eingetragen. Im Jänner hatte er bereits das Turnier im kalifornischen La Quinta gewonnen. Mehr Siege hat heuer nur Masters-Champion Rory McIlroy (3), der in Philadelphia Siebenter wurde.

Auf die Frage, was der Erfolg für den österreichischen Golfsport bedeutet, antwortete der zweifache Olympia-Teilnehmer: "Es ist großartig, Österreich zu repräsentieren. Es ist eine aufregende Zeit, in drei Wochen kehrt die DP World Tour nach Österreich zurück. Ich könnte nicht glücklicher sein, es ist in Altentann, wo sich meine Eltern kennengelernt haben. Meine Mama hatte dort den Pro-Shop. Ich bin wirklich stolz." Ein Antreten bei dem Turnier Ende Mai am Wallersee in Salzburg scheint dennoch zumindest heuer eher unwahrscheinlich. Straka hat mittlerweile alle Bestmarken für einen österreichischen Golfer pulverisiert und sein Prämienkonto auf mehr als 26 Millionen Dollar hochgeschraubt. Neben dem üppigen Preisgeld strich Straka auch 700 Punkte für die PGA-Jahreswertung (FedExCup), verbesserte sich dort auf Rang zwei und kommt nun in glänzender Form zum zweiten Major des Jahres nach Charlotte in North Carolina. Punkte sammelte er auch für die Ryder-Cup-Wertung. Allerdings sollte die Qualifikation für den traditionsreichen Wettkampf zwischen Europa und den USA, der heuer Ende September in New York stattfindet, nur mehr Formsache sein.