Golf-Star Sepp Straka: Vom Ryder-Cup-Helden zum Major-Aspiranten

Die Generalprobe verlief nicht nach Wunsch, bei den Scottish Open hat er den Cut verpasst – eine Seltenheit mittlerweile im Spiel des Wahlamerikaners. „Man muss einfach die ganze Woche wirklich gut drauf sein, vom Driver bis zu den Eisen bis zum Putter. Da muss alles zusammenkommen, dann kann ich natürlich ein Major gewinnen“, erklärte er. Der Bewerb liegt Straka am Herzen. „Das ist mein zweitliebstes Major, Nummer eins ist das Masters in Augusta .“

Im Royal Troon wartet ein klassischer Linksplatz mit all seinen Tücken (harte, schnelle Böden, tiefe Bunker, Wind). „Man muss wirklich präzise sein und gute Positionen finden, wo man den Ball landen kann“, so Straka. „Ich habe am Anfang meiner Karriere ganz wenig Linksgolf gespielt, in der Jugend auch sehr wenig. Ich glaube aber, ich habe mich da die letzten paar Jahre ein bissl verbessert“, sagt der Wiener.