Bester Österreicher aller Zeiten: Allzeit-Hoch für Golfer Straka

Strakas Verdienst an Preisgeld beträgt in der abgelaufenen Saison 5,287.584 Dollar (4,80 Mio. Euro), was ihn in der PGA-Wertung auf Rang 34 bringt. Scheffler führt auch hier, und zwar mit 21,014.342 Dollar (19,06 Mio. Euro) überlegen.

Preisgeld 139 Dollar-Millionäre auf der PGA-Tour

139 PGA-Tour-Spieler kamen auf mehr als 1 Mio. Dollar (907.194,05 Euro), weitere 49 auf der LIV-Tour. Da sind alle mit zumindest da sechs gespielten Events dabei. Der Burgenländer Bernd Wiesberger hat alle 13 LIV-Events 2023 gespielt.