Ryder-Cup-Start von Straka: "Es hat einen Grund, warum er hier ist"

Strakas erfahrener Caddie, Duane Bock, gab in diesen frühen, aber wohl mitentscheidenden Momenten nicht nur bloß den Schlägerträger: „Ich habe ihm gesagt, dass er sich nicht mitreißen lassen soll von all dem rundherum, und dass sein Gang und seine Atmung nicht zu schnell werden sollen. Außerdem gibt es einen Grund, warum Sepp hier dabei ist, und das hat man heute gesehen“, sagte er.

Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wuchs rasch. Als Straka in der Frühphase den ersten Birdie-Putt versenkte, nickte sein Wiener Vater an der Seite still, aber zufrieden, während seine Mutter, eine Amerikanerin, ausgelassen für Europa jubelte. Auch das ist der Ryder Cup.