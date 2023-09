Golfer Sepp Straka und der größte Auftritt seiner Karriere

Wie er sich hier beim Wettstreit zwischen Europa und den USA denn fühlt als jemand, der in Wien geboren und aufgewachsen ist und mit 14 Jahren in das Heimatland seiner US-Mutter übersiedelt ist? Und ob es schwierig für ihn sei, gegen Amerika zu spielen? Ist es nicht für die Nummer 22 der Weltrangliste. "Ich habe mich immer sehr eng verbunden gefühlt mit meiner österreichischen Herkunft", sagte Straka. Auch Italien fühle sich vertraut an, "Erinnerungen an die Familienurlaube in Lignano und die vielen Trainingslager mit dem Jugendnationalteam sind sofort präsent".

Was macht Straka, wenn die Nervosität lähmt?

An Emotionen mangelt es beim Ryder Cup nicht. Die gilt es vor den rund 50.000 Fans täglich einigermaßen in Zaum zu halten. "Ich habe noch nie auf so einer großen Bühne abgeschlagen. Ich denke, ich werde meiner Schlagroutine vertrauen. Aber das ist jetzt noch einfacher gesagt, als getan", gibt der Debütant zu. "Eine der Fragen an die Routiniers im Team wie Rory McIlroy ist ja, was man am besten macht, wenn man beim ersten Abschlag seine Arme nicht so recht spürt."