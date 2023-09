Golf-Star Straka krönt seine Saison mit der Ryder-Cup-Teilnahme

Er könnte schon irgendwo am Sandstrand liegen nach der besten Saison seiner Karriere, aber der Golfer Sepp Straka wird noch einmal gebraucht.

Europa ruft. Und Europa ruft an.

In Person des europäischen Ryder-Cup-Kapitäns Luke Donald, der am Montag dem 30-jährigen Wiener jene frohe Kunde überbrachte, mit der jeder in der Szene bereits gerechnet hatte. Straka ist ein Auserwählter – und damit Teil der zwölfköpfigen Europa-Auswahl, die es von 29. September bis 1. Oktober in Rom beim prestigeträchtigen Kontinentalwettstreit mit den USA zu tun bekommt.

