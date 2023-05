Die versteckte Bedeutung hinter Camillas Krönungsrobe

König Charles III. und seine Frau Camilla wurden am 6. Mai in der Westminster Abbey gekrönt. Die Queen Consort entschied sich, an ihrem und Charles' großem Tag ein weißes Kleid mit unzähligen filigranen Stickereien zu tragen. Und was erst nach der Krönung bekannt wurde: Camilla hat einige geheime Namen in den Stoff ihres Krönungskleides sticken lassen, wie die Daily Mail berichtet– darunter eine herzerwärmende Hommage an ihre Hunde.

Geheime Stickereien auf Camillas Krönungsrobe

Den Saum ihres Couture-Kleids von Bruce Oldfield schmückten Stickereien der Namen von Camillas Kindern und Enkeln. Adels-Expertein Victoria Howard teilte Nahaufnahmen des Kleides auf Twitter und entdeckte, dass das maßgeschneiderte Kleid die Namen von Camillas beiden Kindern Tom und Laura sowie die ihrer Enkelkinder Gus, Freddy, Louis, Eliza und Lola zu enthüllen schien.