Nach Krebs-Diagnose: Silvia Lafer spricht über den Zustand ihres Mannes

Kürzlich wurde bekannt, dass der beliebte Top-Koch Johann Lafer an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist und sich schon vier Chemotherapien unterziehen musste. (Der KURIER berichtete)

Seine Ehefrau Silvia steht ihm unerschütterlich zur Seite. 25 Kilo hat er schon verloren und auch die Haare sind ihm ausgegangen. "Aber die kommen auch wieder", sagte sie gegenüber der deutschen "Bild am Sonntag".

Während der Chemotherapien versorgt sie ihn mit Gummibärchen und Cola light.

Sie glaubt ganz fest an seine Genesung. "Ich weiß, dass er das schafft. Ich hatte nie Angst, ihn zu verlieren. Ich habe großes Vertrauen in die Ärzte der Uniklinik Mainz."