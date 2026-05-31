Johann Lafer hat Lymphdrüsenkrebs: Was hinter der Diagnose steckt

Johann Lafer sagte der „Bild“-Zeitung, er habe Lymphdrüsenkrebs. Nach seinen Angaben wurde die Erkrankung bereits vor zweieinhalb Jahren bei einer Routineuntersuchung entdeckt. Er habe damals keine Schmerzen gehabt. Im Jänner 2026 habe sich sein Zustand verschlechtert: mit geschwollenen Lymphknoten, nächtlichen Schweißausbrüchen und Schlafproblemen. Seit Anfang des Jahres erhält Lafer nach eigenen Angaben eine Chemotherapie; die Lymphknoten würden kleiner, die Behandlung schlage an. Welche genaue Lymphom-Unterart bei Lafer vorliegt, wurde öffentlich nicht mitgeteilt.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zu diesem Erkrankungsbild:

Was ist Lymphdrüsenkrebs?

Der Begriff „Lymphdrüsenkrebs“ ist die umgangssprachliche Bezeichnung für maligne Lymphome. Gemeint sind bösartige Erkrankungen des lymphatischen Systems – also jenes Teils des Immunsystems, zu dem unter anderem Lymphknoten, Lymphbahnen, Milz, Mandeln und bestimmte Abwehrzellen gehören. Medizinisch geht es meist um entartete Lymphozyten, eine Gruppe weißer Blutkörperchen, die sich unkontrolliert vermehren.

Wichtig: Nicht jede Lymphknotenschwellung ist Krebs. Sehr viel häufiger stecken Infekte, Entzündungen oder andere harmlose Ursachen dahinter. Verdächtig wird eine Schwellung vor allem dann, wenn sie länger bestehen bleibt, wächst, schmerzlos ist oder von weiteren Beschwerden begleitet wird.

Welche Arten von Lymphomen gibt es?

Grundsätzlich unterscheidet man zwei große Gruppen: Hodgkin-Lymphome und Non-Hodgkin-Lymphome. Beim Hodgkin-Lymphom finden sich charakteristische Tumorzellen, die sogenannten Reed-Sternberg-Zellen. Alle anderen Lymphomformen werden traditionell als Non-Hodgkin-Lymphome zusammengefasst – wobei Fachleute heute genauer nach Untergruppen unterscheiden. Manche wachsen langsam über Jahre, andere schreiten rasch voran und müssen sofort behandelt werden.

Welche Symptome können auftreten?

Ein typisches Warnzeichen sind schmerzlose, länger bestehende oder zunehmende Lymphknotenschwellungen – etwa am Hals, in den Achseln oder in der Leiste. Dazu kommen manchmal Beschwerden, die den ganzen Körper betreffen: Menschen schwitzen nachts ungewöhnlich stark, verlieren ohne Diät an Gewicht oder haben wiederholt Fieber, ohne dass eine Infektion als Erklärung naheliegt.

Weil viele dieser Beschwerden auch bei harmloseren Erkrankungen vorkommen, ist die Dauer entscheidend: Eine Lymphknotenschwellung, die nicht zurückgeht, größer wird oder mit Allgemeinsymptomen einhergeht, sollte ärztlich abgeklärt werden.

Warum kann die Krankheit lange unbemerkt bleiben?

Lymphome können anfangs kaum Beschwerden verursachen. Manche werden zufällig entdeckt – etwa bei einer Untersuchung aus anderem Anlass. Das erklärt auch, warum Betroffene eine Diagnose manchmal schwer einordnen können: Man fühlt sich nicht zwingend krank, obwohl im Körper bereits krankhaft veränderte Lymphzellen wachsen.

Wer kann Lymphdrüsenkrebs bekommen?

Lymphdrüsenkrebs kann in jedem Alter auftreten. Hodgkin-Lymphome werden häufiger bei jüngeren Erwachsenen diagnostiziert, Non-Hodgkin-Lymphome eher bei älteren Menschen. Männer sind etwas häufiger betroffen als Frauen. Insgesamt sind Lymphome aber deutlich seltener als viele andere Krebsarten.