Prinz Williams herzzerreißende Karrierepläne, um "seine Mutter zu beschützen"

Der Job, den William angeblich anstrebte, war der eines Polizisten, da er sich danach sehnte, seine geliebte Mutter Diana angemessen zu beschützen. Dies wurde von Robert Jobson in seinem Buch "William at 40: The Making of a Modern Monarch" enthüllt. Der Adelsexperte erklärte, dass William unter anderem deshalb so daran interessiert war, weil Diana ihn als ihr ältestes Kind regelmäßig aufsuchte, um emotionale Unterstützung zu erhalten.

➤ Lesen Sie hier mehr: Peinlich-Moment im TV: William & Kate überspielen unangenehmen Witz auf ihre Kosten

Jobson mutmaßt, dass William bereits als Bub gewusst hat, dass Diana unter der ständigen Beobachtung durch Presse und der Fotografen gelitten hat. William war angeblich bereits als Kind damit beschäftigt, für die Sicherheit, Gesundheit und das Glück seiner Mama zu sorgen – insbesondere nach ihrer öffentlichen Trennung von Charles.