Peinlich-Moment im TV: William & Kate überspielen unangenehmen Witz auf ihre Kosten

"Und ich muss sagen – fragen Sie mich, ob ich einen MBE (Anm. Member of the Most Excellent Order of the British Empire-Orden) habe", stichelte er. "Nein, ich habe keinen. Fragen Sie mich, ob ich einen OBE (Anm. Officer of the Most Excellent Order of the British Empire-Orden) habe – nein, ich habe keinen davon", fuhr Walsh fort. "Fragen Sie mich, ob ich einen CBE (Anm. Commander of the Most Excellent Order of the British Empire-Orden) habe – nein!"

➤ Lesen Sie hier mehr: Der Nachwuchs wartet auf den Thron: Die Zukunft der Monarchien in Europa

"Wahrscheinlich sind ihnen diese Auszeichnungen ausgegangen", scherzte Walsh auf Kosten der Royal Family, weil "sie alle an Leute vergeben, die Boote rudern" und "Leute im Fernsehen, die Kuchen backen". Walsh betonte, er hingegen habe "Truppen auf den Falklandinseln unterhalten" und sei "glücklich, lebend herauszukommen", während andere für ihre "Victoria-Biskuit"-Kuchen geehrt wurden.