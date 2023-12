Der Nachwuchs wartet auf den Thron: Die Zukunft der Monarchien in Europa

Victoria hat einen Abschluss in Friedens- und Konfliktforschung sowie eine militärische Grundausbildung absolviert. Sie setzt sich für Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsfragen ein und engagiert sich für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Ihr Vater König Carl XVI. Gustaf habe ihr beigebracht, was Pflicht bedeute, sagte sie in Berlin und betonte, Pflicht habe auch ihre schönen Seiten: "Sie gibt uns die Möglichkeit, Teil von etwas zu werden, das viel größer ist als wir selbst."

Spanien - volljährig und beim Militär durch den Schlamm

Kronprinzessin Leonor wird als ältestes Kind von König Felipe VI. und Königin Letizia schon von klein an auf ihre Rolle vorbereitet. Das zierliche blonde Mädchen mit dem oft verträumten Gesicht ist die Hoffnung der Monarchie, die durch Skandale an Ansehen verloren hatte. Am 31. Oktober, ihrem 18. Geburtstag, legte sie den Eid auf die Verfassung ab. Sollte sie irgendwann die Nachfolge ihres Vaters (55) antreten, würde Leonor das erste weibliche Staatsoberhaupt Spaniens seit 1868 werden.