Was König Charles Enkel George kurz vor seiner Krönung noch zurief

Der britische König Charles zeigte sich kurz vor seiner Krönung im Mai dieses Jahres von seiner humorvollen Seite: In einer neuen BBC-Dokumentation, die einen Blick hinter die Kulissen des historischen Tages ermöglichen soll, ist der Monarch scherzend zu sehen. Charles - gekleidet in seine pompöse Robe - hebt in dem Clip den Arm und witzelt in Richtung seiner Pagen und seines Enkelsohns Prinz George: "Ich kann fliegen." Die Doku mit dem Titel "Charles III: The Coronation Year" soll am 26. Dezember ausgestrahlt werden.