Prinz Harry: Verlust trübt sein Glück in Montecito

"Es geht uns einfach großartig. Und wir sind glücklich zu sehen, wie unsere Familie aufwächst und sich entwickelt. Natürlich bin ich glücklich. Wir sind wirklich glücklich", so Meghan in dem seltenen Interview.

"Harry führt ein wundervolles Leben. Ein Leben, das er schon immer leben wollte. Und ich fand das wirklich wundervoll zu hören – ich war wirklich erfreut, das zu hören – aber ich bin mir sicher, dass es solche Momente geben muss, in denen er am liebsten mit oder ohne Meghan in ein Flugzeug gestiegen wäre, und bei einer großen Hochzeit wie dieser vorbeizukommen, wenn er und sein Bruder nur miteinander sprechen würden", sagte die Adelsexpertin im Podcast "Kinsey Schofield Unfiltered".