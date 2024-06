König Charles mit Situation mit Archie und Lilibet unzufrieden

Seit Prinz Harry und Herzogin Meghan im Jahr 2020 aus dem Königshaus zurückgetreten und in die USA gezogen sind, hat König Charles III. zu seinem Enkel Archie weitgehend lediglich via Video-Call-Kontakt. Die kleine Lilibet war erst einmal in Großbritannien zu Besuch und bekommt ihren royalen Opa daher auch nur über Kamera zu sehen.