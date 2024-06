Madeleine feiert Geburtstag: Palast teilt wichtige Entscheidung mit

Die Umzugspläne von Madeleine und ihrer Familie sind bereits länger bekannt, wurden aber verschoben. Eigentlich wollte die Prinzessin bereits im vorigen Jahr in ihre Heimat zurückkehren, der Umzug wurde aber auf 2024 verschoben. Der Palast hielt sich in Bezug auf der verzögerten Umsiedelung mit Informationen zurück, was für Spekulationen gesorgt hatte.

"Der Grund ist weder eine Migrationsfrage, noch der Verkauf des Hauses oder etwas Ähnliches. Es ist einfach so, dass die Zeit für die Familie, mit allem, was ein Umzug mit sich bringt, etwas zu kurz war", hatte Hofinformationschefin Margareta Thorgren im Vorjahr gegenüber der schwedischen Zeitung Expressen erklärt, während die schwedische Boulevardpresse unter anderem berichtete, dass Madeleine ihre Rückkehr nach Schweden an eine Reihe an Forderungen binden würde.