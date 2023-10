Madeleines Ehemann Chris O'Neill zieht radikalen Schlussstrich

Es stehen große Veränderungen an im Leben von Prinzessin Madeleine von Schweden und ihrem Ehemann Chris O'Neill. Das Paar, das mit seinen Kindern in Miami, Florida, lebt, plant nicht nur einen Umzug nach Schweden. Wie jetzt bekannt wurde, hat sich O'Neill auch von seinem langjährigen Job verabschiedet. Berichten zufolge hat sich der britisch-amerikanische Unternehmer nach über zehn Jahren still und heimlich aus dem Unternehmen "Gloucester Rain LLP" zurückgezogen.

Chris O'Neill steigt aus Unternehmen aus

Chris O'Neill wurde im Mai 2012 Partner bei Gloucester Rain LLP. Das Unternehmen hieß damals noch Dr Foster Holdings LLP. Jetzt könne man im Companies House, der für die Unternehmensregistrierung in England zuständigen Regierungsbehörde, sehen, dass Chris das Unternehmen verlassen hat, schreibt die schwedische Zeitung Svensk Damtidning unter Berufung auf offizielle Unterlagen. Dies sei bereits am 29. August dieses Jahres in völliger Stille geschehen, berichtet das Blatt. Die offiziellen Unterlagen sollen am 25. September im Companies House eingegangen sein.

