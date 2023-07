Prinzessin Madeleine: Rückkehr nach Schweden an Bedingungen geknüpft

Der verschobene Umzug sorgt in Schweden für Schlagzeilen. Für ihre Rückkehr in ihre Heimat soll die schwedische Prinzessin zudem eine ganze Reihe an Anforderungen stellen.

Laut der Zeitschrift Svenska Dagbladet soll Madeleine darauf bestehen, dass eine lange Liste an Forderungen in Schweden erfüllt werden muss, damit sie und ihre Familie sich dort wohlfühlen können. Konkrete Details führte die Illustrierte keine an, berichtet aber, dass einige zentrale Fragen bezüglich Madeleines Zukunft in Schweden immer noch ungeklärt sind.