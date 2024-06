Meghan und Harry: Unterschiedliche Prioritäten könnten nicht weiter auseinanderliegen

Mitte März wurd bekannt, dass Meghan beim US-Patentamt eine Marke mit dem Namen American Riviera Orchard angemeldet hat, unter der Geschirr, Kochbücher und Marmelade verkauft werden sollen. Es wird angenommen, dass die Lifestyle-Marke, die Gwyneth Paltrow s Millionen teurem Unternehmen "Goop" Konkurrenz machen soll, durchaus erfolgversprechend sei.

"Die Ironie ist, dass Meghan, wenn es um die neue Marke geht, immer die Spitzenreiterin sein wird und Harry hinterherhinken wird – der arme Harry ist dazu bestimmt, immer der Zweite zu sein, aber dieses Mal in einem kommerziellen Unternehmen, das wäre für ihn vor 10 Jahren schrecklich gewesen", erzählte der Quinn.

Damit spielte auf Harrys Memoiren mit dem Titel "Spare" (zu Deutsch: "Reserve"), in denen sich der Herzog von Sussex unter anderem darüber beschwerte, an der Seite seines Bruders Prinz William, der ewige "Ersatzmann" gewesen zu sein. Während William auf eine Zukunft auf dem Thron vorbereitet wurde, spielte sein jüngerer Bruder eigenen Angaben zufolge die zweite Geige am Hof - und auch in den Augen seines Vaters Charles II.

Jetzt müsste Harry damit klarkommen, dass möglicherweise seine Frau die Großverdienerin in der Familie wird, gab Quinn zu bedenken.