Prinz Harry und Herzogin Meghan wurden bei Golden Globes zu Lachnummer

"Succession hat neun Nominierungen", teilte der Moderator dem Publikum mit. "Einfach eine großartige Serie über eine reiche, weiße, dysfunktionale und intrigante Familie – oh, Moment, das ist 'The Crown'. Es tut mir leid", sagte er in Anspielung auf die Netflix-Serie, welche die Entwicklungen innerhalb des britischen Königshauses beleuchtet.

Dann zielte Koy auf Harry und fragte: "Wie großartig war Imelda Staunton in 'The Crown', war sie nicht großartig? Ihre Darstellung der Königin war so gut, dass Prinz Harry sie anrief und um Geld bat."