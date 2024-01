Thronwechsel: An welche Regel sich Prinzessin Mary als Königin nicht mehr halten muss

Royaler Kracher zu Silvester: Völlig überraschend hat die dänische Königin Margrethe II. nach 52 Jahren auf dem Thron ihren Rücktritt angekündigt. Thronfolger Kronprinz Frederik muss sich damit großen Erwartungen stellen. Der 55-Jährige, der noch im Jänner als Frederik X. auf den Thron kommen soll, dürfte aber gute Voraussetzungen finden.

Margrethe hatte ihre Abdankung in ihrer alljährlichen Neujahrsansprache verkündet. Als Hintergrund nannte sie eine Rückenoperation im zurückliegenden Jahr, die sie zwar gut überstanden habe, die sie aber zum Nachdenken gebracht habe. "Ich habe beschlossen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Am 14. Jänner2024 - 52 Jahre nachdem ich meinen geliebten Vater beerbte - werde ich als Königin von Dänemark zurücktreten. Ich werde den Thron an meinen Sohn Kronprinz Frederik übergeben", sagte die Monarchin. Margrethe war nach dem Tod ihres Vaters Frederik IX. am 14. Januar 1972 Königin geworden.

Mary muss als Königin nicht mehr knicksen

Es gibt Grund anzunehmen, dass der künftige König gut daran anknüpfen kann. Kronprinz Frederik und seine Frau Kronprinzessin Mary sind einer Umfrage des dänischen Rundfunks DR zufolge ähnlich beliebt wie Margrethe. Demnach haben mehr als 80 Prozent der Dänen und Däninnen ein positives Bild von dem baldigen Königspaar. Mary, die als Mary Donaldson in Tasmanien geboren wurde, werde die erste Australierin sein, die einen solchen royalen Titel erhalte, schrieb der australische Rundfunksender ABC.