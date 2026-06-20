Seit der Thronbesteigung von König Charles III. im September 2022 hat Queen Camilla einige Traditionen des britischen Königshauses modernisiert. So verzichtet sie auf die jahrhundertealte Praxis, Hofdamen (Ladies-in-Waiting) zu ernennen, und führte stattdessen die Rolle der "Begleiterinnen der Königin" ein, eine informellere Unterstützung im Alltag. Nun sorgt die Monarchin erneut für Aufmerksamkeit – diesmal mit einer ungewöhnlichen Freundschaft, die auch ihre royale Arbeit bereichert. Denn eine dieser "Begleiterinnen der Königin" ist nicht nur berühmt, sondern auch ein (ehemaliges) Spice Girl.

Spice Girl an der Seite der Königin Wie die britische Daily Mail berichtet, scheint Camilla eine enge Verbindung zu Geri Halliwell (die aufgrund ihrer Ehe mit dem ehemaligen Formel 1-Chef Christian Horner nun eigentlich "Geri Horner" heißt) aufgebaut zu haben, die man als "Ginger Spice" aus der Kultband Spice Girls kennt. Gemeinsam haben sie in den vergangenen Monaten mehrere öffentliche Auftritte absolviert, darunter auch den Commonwealth Day Service in der Westminster Abbey im März, hebt die Daily Mail hervor. Dort hielt Halliwell (53) eine leidenschaftliche Rede über die Bedeutung von weiblicher Stärke und Zusammenhalt. Der Ex-Popstar, der auch als Solosängerin erfolgreich war, ist mittlerweile Botschafterin der Royal Commonwealth Society. Als Spice Girl sorgte sie dafür, dass Feminismus als Mainstream- und Popkultur-tauglich wahrgenommen wurde.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kirsty O'Connor - Pool/Getty Images Königin Camilla umarmt Geri Halliwell

Geri bald beim Royal Ascot? Bereits im Jänner begleitete Halliwell die Königin bei einem Besuch des Krebszentrums "Maggie's" in Cheltenham, um das 30-jährige Bestehen der Organisation zu ehren. Ein Insider aus dem Umfeld des Königshauses beschreibt die Dynamik zwischen den beiden Frauen laut Daily Mail wie folgt: "[Geri] agiert fast wie eine Hofdame, nur mit einem moderneren Ansatz. Gemeinsam kommen sie im royalen Stil an, und Geri hört den Menschen aufmerksam zu, berührt sanft ihre Arme oder Hände, während diese ihre Geschichten erzählen." Neben dem Wunsch, die Gesellschaft ein Stückchen besser zu machen, verbindet Halliwell und Camilla aber noch eine andere Leidenschaft: "Sie haben eine gemeinsame Liebe zu Pferden", so der Insider, der hinzufügt: "Es ist durchaus denkbar, dass Geri eines Tages im königlichen Wagen bei der Prozession des Royal Ascot zu sehen sein wird."

Camilla und Geri: Eine britische Symbiose Von der Freundschaft profitieren beide Seiten. Camilla, die nach wie vor nicht an die Beliebtheitswerte von Queen Elizabeth II. oder gar Prinzessin Diana herankommt, bekommt durch die Begleitung von Halliwell die Möglichkeit, sich ein moderneres und nahbareres Image zuzulegen, zudem wird ihren öffentlichen Terminen auf diese Weise größere mediale Aufmerksamkeit gewidmet. Immerhin erfreut sich Halliwell als Ex-Spice-Girl nach wie vor großer internationaler Beliebtheit und ist auch gern gesehener Gast in den Boulevardmedien. Halliwell wiederum scheint sich durch die Verbindung mit der britischen Königin endlich ihren größten Traum erfüllt zu haben: nämlich an der Spitze der britischen Gesellschaft angekommen zu sein. Spätestens seit ihrer Hochzeit mit Horner im Jahr 2015 pflegt Halliwell penibel das Image der edlen, vornehmen und seriösen britischen High-Society-Lady, die nichts mehr mit der kunterbunten und frechen Ginger-Spice-Persona aus der Vergangenheit gemeinsam hat. Das zeigt sich auch dadurch, dass Halliwell seit Jahren konsequent nur noch Weiß trägt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © via REUTERS/Arthur Edwards Geri Halliwell beim Commonwealth Day Service of Celebration