König Charles am Balkon: Bei genauem Hinsehen fällt liebevolles Geschenk von Charlotte auf

In London hat am Wochenende die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" zu Ehren von König Charles III. stattgefunden. Hunderte Menschen säumten am Samstag die Paradestrecke entlang der Londoner Mall, während der Monarch und Königin Camilla vorbeifuhren. Auch Prinzessin Kate, die Frau von Prinz William nahm nach ihrer Krebserkrankung wieder voll an der Parade teil - in einem hellblauen Outfit von Catherine Walker. Ein Hut von Philip Treacy komplettierte der Nachrichtenagentur PA zufolge den Look. Keine Spur in der Kutsche jedoch von Prinz William: Der begleitete die Parade auf dem Pferderücken, genau wie seine Tante, Prinzessin Anne, und sein Onkel, Prinz Edward - zwei der Geschwister des Königs.

Anschließend beobachtete die königliche Familie vom Balkon des Buckingham-Palasts aus einen Überflug der Kunstflugstaffel der Royal Air Force. An der Flugshow waren auch vier Jets vom Typ Typhoon beteiligt. An der prunkvollen Zeremonie in der britischen Hauptstadt nahmen 1.400 Soldaten, 200 Pferde und mehr als 400 Musiker teil. Charlotte knüpfte Opa Charles ein Armbändchen Dem Adelsexperten Richard Eden von der Boulevardzeitung Daily Mail zufolge konnte man an dem für den Monarchen so wichtigen Tag ein besonderes Accessoire erkennen. "Als König Charles am Samstag nach einem Überflug der Royal Air Force anlässlich der Trooping the Colour-Parade der Menge zuwinkte, waren an seinem Handgelenk zwei bunte Schnurarmbänder zu sehen. Es wird vermutet, dass es sich dabei um Geschenke seiner elfjährigen Enkelin, Prinzessin Charlotte, handelt", schrieb er.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/ANDY RAIN König Charles III. mit Armbändchen und Königin Camilla

Den Ablauf der Parade dürfte Charles inzwischen im Schlaf kennen. Bereits mit drei Jahren war er zum ersten Mal bei der Parade dabei - Monarch war damals noch George VI., sein Opa. Nach vielen Jahren mit Queen Elizabeth II. als Monarchin nahm Charles nach deren Tod (im September 2022) in diesem Jahr schon zum vierten Mal als König an dem Spektakel teil.