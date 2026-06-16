Fußballstar Neymar wird zum 5. Mal Vater und "dreht durch"

Brasiliens angeschlagener Fußball-Altstar Neymar wird zum fünften Mal Vater. Das gab seine Partnerin Bruna Biancardi in einem gemeinsamen Youtube-Video der Familie bekannt. Für das Paar ist es das dritte gemeinsame Kind - und die dritte gemeinsame Tochter. Der 34-jährige Neymar hat noch eine weitere Tochter und einen Sohn aus früheren Beziehungen. "Ich drehe durch", sagte Neymar als Reaktion auf die Nachricht, dass er zum vierten Mal eine Tochter bekommt.