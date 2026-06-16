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Fußballstar Neymar wird zum 5. Mal Vater und "dreht durch"

Für Neymar und seine Partnerin Bruna Biancardi ist es das dritte gemeinsame Kind.
16.06.2026, 13:33

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Neymar trägt eine weiße Kappe und ein pinkes Überziehshirt vor einem unscharfen Hintergrund.

Brasiliens angeschlagener Fußball-Altstar Neymar wird zum fünften Mal Vater. Das gab seine Partnerin Bruna Biancardi in einem gemeinsamen Youtube-Video der Familie bekannt. Für das Paar ist es das dritte gemeinsame Kind - und die dritte gemeinsame Tochter. Der 34-jährige Neymar hat noch eine weitere Tochter und einen Sohn aus früheren Beziehungen. "Ich drehe durch", sagte Neymar als Reaktion auf die Nachricht, dass er zum vierten Mal eine Tochter bekommt.

"Ich werde eine Band gründen und ab heute werden wir die Spice Girls sein." 

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Sportlich hat der frühere Profi von Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona aktuell wenig Grund zur Freude. Eine Mitte Mai erlittene Wadenverletzung verhinderte einen Einsatz zum WM-Start gegen Marokko (1:1). Ob er am Freitag (Ortszeit) im zweiten Gruppenspiel gegen Außenseiter Haiti in Philadelphia einlaufen kann, gilt weiter als äußerst fraglich.

Neymar Fußball-WM
Agenturen, kurier.at, kat  | 

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