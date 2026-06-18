"The Ring"-Star tot mit 35: Ehemaliger Kinderstar stirbt nach schwerer Erkrankung

Es ist ein Schock für Fans des Horrorfilm-Klassikers "The Ring". Schauspielerin Daveigh Chase, die in der US-Version des japanischen Originals in der Rolle der Samara Morgan zu sehen war, ist Berichten zufolge gestorben. Der ehemalige Kinderstar wurde 35 Jahre alt. Daveigh Chase tot: Partner bat um Spenden für Behandlung Roy Hernandez, der Partner der Schauspielerin, bestätigte ihren überraschenden Tod am Dienstag gegenüber TMZ und gab bekannt, dass sie lange gegen eine schwere Krankheit gekämpft hatte, die Meningitis, eine Blutvergiftung und eine Sepsis umfasste. Chase war Anfang Juni in ein Spital in Los Angeles eingeliefert worden, laut Daily Mail wegen Mangelernährung. Ihr Zustand habe sich rapide verschlechtert. Am Dienstag wurde Chase für tot erklärt. Hernandez hatte in den Wochen vor ihrem Tod über mehrere GoFundMe-Kampagnen um Unterstützung für ihre Behandlung gebeten.

Chase hatte im Alter von etwa vier Jahren in Las Vegas mit Sprechrollen und Theaterauftritten ihre Schauspielkarriere begonnen. Ihre erste Rolle in einer Hollywood-Fernsehproduktion erhielt sie mit sieben Jahren in der Sitcom "Sabrina - Total Verhext!". 2002 wurde sie als Kinderstar durch ihre eindringliche Darstellung der Samara Morgan in "The Ring" bekannt. Zuvor hatte sie Lilo in dem Disney–Hitfilm "Lilo & Stitch" aus dem Jahr 2002 und der dazugehörigen Fernsehserie als Synchronsprecherin ihre Stimme verliehen.

Später nahm die gebürtige Kalifornierin ihre Rolle als Samantha Darko in "S. Darko" (2009), einer Fortsetzung von "Donnie Darko", wieder auf und wirkte in verschiedenen Independent-Filmen mit. 2016 trat sie in den Filmen "Jack Goes Home" und "American Romance" vor die Kamera. Bereits 2013 hatte sich die ehemalige Kinderdarstellerin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 2017 verabschiedete sich Chase vollständig aus dem öffentlichen Leben. Damals veröffentlichte sie auch ihren letzten Beitrag in den sozialen Medien. Ihr letztes Posting sehen Sie hier: