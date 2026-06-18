Trauer um Daveigh Chase (†35): "The Ring"-Star war vor seinem Tod obdachlos

Roy Hernandez , der Partner der Schauspielerin, bestätigte ihren überraschenden Tod am Dienstag gegenüber TMZ und gab bekannt, dass sie lange gegen eine schwere Krankheit gekämpft hatte, die Meningitis, eine Blutvergiftung und eine Sepsis umfasste. Chase war Anfang Juni in ein Spital in Los Angeles eingeliefert worden. Ihr Zustand habe sich rapide verschlechtert. Am Dienstag wurde Chase für tot erklärt.

2002 war Daveigh Chase durch die Rolle der Samara Morgan im Horrorfilm "The Ring" bekanntgeworden. Nun wird berichtet, dass der ehemalige Kinderstar im Alter von nur 35 Jahren gestorben ist.

Bereits 2013 hatte sich die ehemalige Kinderdarstellerin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 2017 verabschiedete sich Chase vollständig aus dem öffentlichen Leben.

Hernandez hatte in den Wochen vor ihrem Tod über mehrere Spendenkampagnen um Unterstützung für ihre Behandlung gebeten.

Daveigh Chase: Auf Karriere-Aus folgte der Absturz

In den Jahren nach ihrem Rückzug aus dem Showbusiness wurde die Schauspielerin mehrfach wegen verschiedener Delikte verhaftet, von Autodiebstahl bis hin zu Drogenbesitz.

Chases Partner Hernandez sagte, er und Chase seien in den Jahren vor ihrem Tod obdachlos gewesen. Bei einer seiner Spendenaktionen appellierte er laut Daily Mail: "Daveigh Chase, meine Freundin, war immer ein Lichtblick in meinem Leben. Doch hinter den Kulissen hat sie mehr als genug Leid ertragen müssen." Details nannte er nicht.

"Nach einer schwierigen Kindheit und einem schmerzhaften Bruch mit ihrer Familie wurde Daveigh gemobbt und hatte Mühe, in Los Angeles Sicherheit und Glück zu finden. Als wir uns kennenlernten, versprach ich ihr, sie zu beschützen und ihr die Liebe und Geborgenheit zu geben, die sie verdiente", so Hernandez über das traurige Leben seiner Freundin. "Gemeinsam haben wir Momente des Glücks und der Hoffnung erlebt."