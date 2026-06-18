Camilla zeigt sich in Ascot menschlich – und Fans sind empört

Beim diesjährigen Royal Ascot waren natürlich auch König Charles III. und Königin Camilla anwesend, immerhin handelt es sich dabei um eine der bekanntesten und traditionsreichsten Pferderennveranstaltungen der Welt und ist somit zugleich eines der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse in Großbritannien. Beim Royal Ascot gelten strenge Regeln – nicht nur, was den Dresscode, sondern auch, was die Benimmregeln betrifft. Eine Einladung zum Event ist heißbegehrt, dementsprechend wird erwartet, dass sich alle Gäste von ihrer allerbesten und vornehmsten Seite zeigen. Wenn dann auch noch alle Augen auf einen gerichtet sind, wie beim König und der Königin, kann jede Kleinigkeit zum Fauxpas ausarten.

Genau das musste nun Königin Camilla am eigenen Leib erfahren. Denn obwohl sich die 78-Jährige im Grunde nur zutiefst menschlich zeigte und somit nicht zuletzt ihr Identifikationswert stieg, orten Fans nun einen Skandal in ihrem Verhalten und ergehen sich in den sozialen Medien in Beschimpfungen über die Königin. Empörte Fans: "Ganz und gar nicht royal" Wie ein kurzer Videoclip, der gerade im Netz viral geht, zeigt, kaute Camilla während eines anscheinend besonders nervenaufreibenden Moments des Pferderennens an ihren Fingernägeln. Charles wiederum, der neben ihr sitzt, scheint durchaus entspannt zu wirken.

Fans aber auch Medien sind entsetzt, dass die Königin Großbritanniens dieser schlechten Angewohnheit frönt. In den sozialen Medien sind Kommentare wie "Ganz und gar nicht royal", "kein königliches Verhalten", "Das verstößt gegen das Gesetz" oder gar "widerlich" und "eklig" zu lesen. Man findet aber auch User, die das Verhalten Camillas als sympathisch empfinden und ihr Kauen an den Fingernägeln verteidigen. Was auffällt: Prinz William ließ sich in der Vergangenheit öfter zu öffentlichen emotionalen Freudensausbrüchen hinreißen, wenn sein Lieblings-Fußballverein Aston Villa gewann. Auch, wenn William mit bangem Zittern dem Ausgang des Fußballmatches entgegenfieberte, wurde dies von Fans und Presse gefeiert, William als "sympathisch" und "menschlich" gepriesen. Ob es daran liegt, dass es sich dabei um den allseits beliebten Fußball handelt? Oder weil William ein Mann ist?