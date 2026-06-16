Garter Day: Royal-Fans äußern massive Beschwerde über Prinzessin Kates Auftritt

Eigentlich gilt Prinzessin Kate als Stilikone. Was die Prinzessin von Wales trägt, ist oftmals innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Ihr jüngstes Outfit sorgte bei Royal-Fans jedoch nicht gerade für Begeisterung. Royals zelebrieren Garter Day in Windsor Die britische Königsfamilie hatte sich am Montag auf Schloss Windsor zum traditionsreichen Treffen des Hosenbandordens versammelt. Auch Kate war vor Ort - und sorgte mit ihrer Kleiderwahl für Aufsehen.

Die Prinzessin von Wales beobachtete von der Seitenlinie aus, wie König Charles, Königin Camilla, Prinz William und andere Mitglieder des Hosenbandordens in ihren traditionellen Samtroben und Federhüten an einer Prozession auf dem Schlossgelände teilnahmen. Sie lächelte charmant, als sie ihren Mann Prinz William in der Parade sah, doch als Charles und Camilla vorbeizogen, fiel ihr Gruß formeller aus. Kate machte zusammen mit Herzogin Sophie einen Knicks, um das Königspaar zu ehren. Anschließend begleitete sie ihren William in einer Pferdekutsche nach Schloss Windsor. Rein formell hat Kate am Garter Day also alles richtig gemacht.

Kate hatte sich für die Prozession in Windsor für ein buttergelbes Ensemble entschieden, bestehend aus einem Mantelkleid und einem farblich passenden Hut. Das Kleid der Prinzessin wurde laut Express von Patrick McDowell in London entworfen und aus einem Stoff gefertigt, der eigens für sie gewebt wurde. Auch ihr Hut, ein Entwurf von Jane Taylor, war mit dem Stoff verziert. Doch so erlesen der Stoff auch gewesen sein mag, genau dieses Detail stieß einigen Zuschauern ins Auge. Viele waren der Meinung, das Outfit wäre in Summe viel zu altbacken gewesen für eine moderne junge Frau wie Kate.

"Erinnert mich an Kneipenvorhänge aus den 80ern" Vor allem von der Stickerei auf Kates Mantelkleid waren viele nicht angetan und bezeichneten es als "altmodisch". "Die Farbe ist schön, die Passform auch. Der Stoff ist eher für ältere Damen geeignet, und die Hutform ist einfach unpassend. Catherine sieht mit einem Hut in einer eher vertikalen Form fantastisch aus, dieser hier wirkt zu streng", schrieb etwa ein User auf Instagram. Es wurde zum Teil noch böser. So lästerte etwa ein Royal-Kritiker: "Ich liebe den Mantel, aber das Stoffmuster erinnert mich an Kneipenvorhänge aus den 80ern." Eine dritte Person meinte: "Der Schnitt des Kleides ist okay, aber der Stoff wirkt zu altmodisch für eine junge Frau. Die Hutkrempe ist zu breit und erdrückt ihre zarten Gesichtszüge. Ein Fehlgriff." Bilder von Kates Outfit sehen Sie hier:

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