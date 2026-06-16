Von Sohn Brooklyn in Werbespot verspottet: David und Victoria Beckham "schockiert"

Schon lange hing der Haussegen im britischen Beckham-Clan schief, bevor Brooklyn Beckham zu Beginn dieses Jahres gegen seine Eltern öffentlich Vorwürfe erhob. Der Promi-Spross warf seiner Mutter Victoria und seinem Vater David Beckham vor, ihn sein Leben lang kontrolliert zu haben und die "Marke Beckham" vor Familienidylle zu stellen. Auch, wenn man darunter leiden würde, gehe es seinen Eltern nur darum, in der Öffentlichkeit ein perfektes Familienbild zu inszenieren, klagte er (dazu mehr). Den Kontakt zu David und Victoria Beckham hat ihr jüngster Sohn abgebrochen. Nun setzte der 27-Jährige noch eins drauf. Er trat in einem Werbeclip auf, in dem er den anhaltenden Familienstreit offenbar verhöhnt.

Brooklyn in Werbespot: Anspielung auf Familienstreit? Im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft scheint der Hobby-Koch in einem aufwendigen Werbespot für DoorDash, einem US-amerikanischen Essenslieferdienst, gegen seine Eltern zu sticheln. "Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 von zu Hause aus schaue", sagt Brooklyn Beckham, bevor er hinzufügt: "Das ist eine lange Geschichte." Anschließend wirft er ein paar Eintrittskarten auf den Couchtisch, während eine Nachricht erscheint: "Es ist kompliziert. Mehr dazu in Kürze." Erwähnt werden die Beckhams in der Werbung nicht direkt. Fans und Boulevardpresse sehen sie dennoch als eine Anspielung auf Brooklyns Entfremdung von seinen Eltern und dem Rest der Familie Beckham.

Dies liegt nicht zuletzt daran, dass Brooklyn in dem Werbespot seine 250.000 Pfund (rund 289.000 Euro) teure Patek-Philippe-Nautilus-Uhr abgelegt hat, die ihm angeblich sein Vater geschenkt hat. Sie liegt daneben auf einem Tisch, zusammen mit einem Stapel ungeöffneter Briefe - Details, die manche Fans als symbolische Hinweise auf den Familienstreit interpretierten. Zu Beginn des Jahres war berichtet worden, dass der Promi-Spross seinen Eltern via Anwaltsbrief mitgeteilt haben soll, ihn nicht mehr zu kontaktieren und keine öffentlichen Äußerungen über ihn in den sozialen Medien zu machen. Der Werbespot wurde auf dem offiziellen Instagram-Account von DoorDash veröffentlicht. Der Essenslieferdienst fügte in einem Kommentar unter dem Video kryptisch hinzu: "Wir haben eine Vermutung, warum du von zu Hause aus zusiehst."