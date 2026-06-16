Seltene Sichtung: Michael Jacksons Ex-Frau Debbie Rowe kaum wiederzuerkennen
Michael Jacksons Ex-Frau Debbie Rowe sorgt mit einem seltenen öffentlichen Auftritt in Kalifornien für Schlagzeilen. Mehr als zwei Jahrzehnte nach ihrer Scheidung von der verstorbenen Musikikone wurde Rowe am Montag bei einem privaten Ausflug gesichtet.
Debbie Rowe: Seltener Auftritt von Michael Jacksons Ex-Frau
Die heute 67-Jährige wurde in Palmdale, Kalifornien, fotografiert, als sie im Rahmen ihrer Erledigungen einen Stopp bei einer Bank einlegte. Fotos, die der Daily Mail vorliegen, zeigen die ehemalige Krankenschwester gekleidet in eine Jeans und ein einfaches T-Shirt, beim Verlassen der Bank-Filiale (zu sehen hier).
Rowe wirkt deutlich verändert im Vergleich zu ihrer Zeit an der Seite von Michael Jackson während ihrer kurzen Ehe. Dies wundert allerdings nicht. Inzwischen sind viele Jahre ins Land geflossen.
Es handelt sich um Rowes ersten Auftritt seit der Veröffentlichung des Biopics "Michael", der am 22. April 2026 in den österreichischen Kinos anlief.
Leben Abseits des Rampenlichts
Debbie Rowe war von 1996 bis 1999 mit dem King of Pop verheiratet, nachdem sich die beiden in der dermatologischen Praxis kennengelernt hatten, in der Rowe früher arbeitete. Aus ihrer Ehe gingen zwei Kinder hervor: Prince Michael I. und Paris Jackson. Jacksons jüngster Sohn Bigi (ursprünglich Blanket) wurde von einer Leihmutter ausgetragen, deren Identität nie öffentlich gemacht wurde.
Es kursieren Gerüchte, wonach Schauspiel-Legende Marlon Brando möglicherweise Bigis leiblicher Vater sein könnte, die aber nie bestätigt wurden.
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Rowes letzter großer Medienauftritt fand in der Dokumentation "TMZ Investigates: Who Really Killed Michael Jackson", die 2022 veröffentlicht wurde, statt. Darin äußerte sie unter Tränen Schuldgefühle bezüglich des Todes von Michael Jackson. Öffentliche Auftritte abseits von Kameras sind selten. Jacksons Ex-Partnerin führt ein Leben abseits des Rampenlichts.
Im April 2014 hatte Rowe bekannt gegeben, mit dem Musikproduzenten und ehemaligen Neverland-Ranch-Videofilmer Marc Schaffel verlobt zu sein, der mit Jackson an dem Song "What More Can I Give" gearbeitet hatte. Es kursierten Gerüchte, wonach Schaffel zur Zeit der Verlobung noch verheiratet gewesen sein soll. Eine Trennung wurde zwar nie öffentlich bekannt gegeben, geheiratet haben Rowe und Schaffel aber nie. 2016 wurde bei Rowe Brustkrebs diagnostiziert. Sie unterzog sich Operationen sowie Chemotherapien. Anfang 2017 wurde die Behandlung erfolgreich abgeschlossen.
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