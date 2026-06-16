Seltene Sichtung: Michael Jacksons Ex-Frau Debbie Rowe kaum wiederzuerkennen

Rowe wirkt deutlich verändert im Vergleich zu ihrer Zeit an der Seite von Michael Jackson während ihrer kurzen Ehe. Dies wundert allerdings nicht. Inzwischen sind viele Jahre ins Land geflossen.

Es handelt sich um Rowes ersten Auftritt seit der Veröffentlichung des Biopics "Michael", der am 22. April 2026 in den österreichischen Kinos anlief.