Marlon Brando der leibliche Vater von Michael Jacksons jüngstem Kind?

Der verstorbene Pop-Star Michael Jackson hatte nur wenige, aber sehr enge Freunde, die er als Familie betrachtete. So verband den Sänger eine tiefe, jahrzehntelange Freundschaft mit Leinwand-Ikone Elizabeth Taylor. Auch Marlon Brando zählte zu den wenigen Vertrauten des King of Pop. Michael Jacksons enge Beziehung zu Marlon Brando Der Schauspieler verbrachte in seinen späteren Jahren viel Zeit auf Jacksons Neverland Ranch, während der Musiker in seiner 1988 erschienenen Autobiografie "Moonwalk" über den Hollywoodstar schwärmte: "Marlon Brando ist ein sehr enger und vertrauter Freund von mir geworden. Ich kann gar nicht sagen, wie viel er mir beigebracht hat. Wir sitzen stundenlang zusammen und unterhalten uns."

Brando sei "wie ein Vater für mich" gewesen, erzählte Michael Jackson, dessen Beziehung zu seinem leiblichen Vater Joe Jackson konfliktgeladen war. Joe Jackson war Michaels erster Manager und führte die "Jackson 5" zu globalem Ruhm, bevor sich sein hochbegabter Sohn Michael 1979 von ihm trennte, um eine Solo-Karriere zu verfolgen. Später beschuldigte der Pop-Star seinen Vater, ihn und seine Geschwister körperlich und seelisch misshandelt zu haben.

Anfang der 1980er Jahre lernte Michael Jackson Filmgott Brando kennen. Die beiden Mega-Stars sollen einander Musikproduzent und Komponist Quincy Jones vorgestellt worden sein. Marlon Brando der Vater von Jacksons jüngstem Sohn? Aktuell macht eine brisante Behauptung über Jacksons Verbindung zu Brando die Runde - nämlich, dass der Schauspieler der leibliche Vater von Jacksons jüngstem Kind sein soll. Einem Bericht der britischen Sun zufolge habe "Der Pate"-Star Michael Jackson eine Samenspende gegeben, bevor Jacksons Sohn Bigi (zuvor bekannt als Blanket) 2002 von einer Leihmutter geboren wurde. Das jüngste Kind des Popstars kam zwei Jahre vor Brandos Tod im Alter von 80 Jahren zur Welt. Jackson starb fünf Jahre nach Brando.