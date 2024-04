100. Geburtstag des Paten: Spannende Anekdoten über Marlon Brando

Wenig interessiert hat ihn auch das Textlernen (und wenn, tat er es angeblich am liebsten im Liegen), so arbeitete er bevorzugt mit Stichwortkarten, platzierte Spickzettel am Set und er improvisierte gerne – er galt auch als Pionier der „Method Acting“-Technik.

Vorliebe für Pupskissen

Legendär auch sein schräger Humor, so hatte er eine Vorliebe für Pupskissen. Am Set von „The Score“ hat er Robert De Niro (80) damit gequält. Johnny Depp (60; drehten gemeinsam den Film „Don Juan DeMarco“) soll ihn überhaupt erst darauf aufmerksam gemacht und ihn gefragt haben, warum er Pupswitze denn so witzig finden würde. „Weil sie so offen antisozial sind“, soll Brando geantwortet haben.