James Dean und Marlon Brando: Enthüllungen über vermeintliche Affäre

Thurm, der heute über 80 ist, behauptet, dass Hudson eine seiner Jugendschwärmereien gewesen sei und er deshalb nicht widerstehen konnte, als ihn der Filmstar in ein privates Schlafzimmer gelockt habe. Das einzige Problem war, dass der Casting-Direktor so überwältigt war, dass er "es nicht schaffte" – erzählte er gegenüber Page Six. "Ich war verlegen und gekränkt", erinnerte er sich an die Begegnung. "Ich konnte es nicht tun, weil er Rock Hudson war. Es hat mich so eingeschüchtert."

Was lief da zwischen Dean und Brando?

Am Rande soll Joel Thurm in seinem Buch Berichten zufolge auch eine Affäre zwischen Brando und Dean bestätigen. James Dean soll ein großer Fan von Leinwandlegende Marlon Brando gewesen sein. Den beiden Stars wurde in der Vergangenheit aber auch eine heimliche Romanze nachgesagt.

Bereits im Jahr 2016 machten Auszüge aus dem Buch "James Dean: Tomorrow Never Comes" Schlagzeilen und brachten wilde Behauptungen über die angeblichen "Sexkapaden" des 1955 bei einem Autounfall tödlich verunglückten Schauspielers an die Öffentlichkeit - darunter auch eine angebliche Sado-Maso-Affäre mit seinem Kollegen Brando.