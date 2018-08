Michael Jackson: Die zehn dubiosesten Theorien zu seinem Tod

9. Er hat sein Testament nicht unterschrieben

Da außer Jackos Angehörigen wohl niemand jemals Jacksons Testament sehen wird, lässt sich nur mutmaßen, ob tatsächlich jemand anderer sein Testament unterschrieben hat, um seinen Nachlass zu verwalten. Fünf von Jacksons Brüdern und Schwestern (Janet, Jermaine, Tito, Randy und Rebbie) argumentieren, dass Jacksons Testament am 7. Juli 2002 in Los Angeles unterzeichnet wurde, als Jackson eigentlich in New York war. In einem Brief an Michaels Anwälte schrieben seine Geschwister: "Unser Bruder hat uns in den Monaten vor seinem Tod ohne Zweifel und ohne zu zögern gesagt, dass er euch beide verachtet hat und dass er nicht wollte, dass einer von euch irgendetwas mit seinem Leben oder seinem Nachlass zu tun hat."