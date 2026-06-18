Wie "Schwestern": Prinzessin Kate und Mutter Carole in Ascot

Im englischen Ascot feiern die Britinnen und Briten wieder ihr berühmtestes Pferderennen. Für die Königsfamilie ist der Besuch der traditionsreichen Rennstrecke Jahr für Jahr ein Highlight im royalen Kalender. Bei der mehrtägigen Veranstaltung herrscht je nach Bereich ein besonders strenger Dresscode.

Erstmals seit ihrer Krebsdiagnose und darauffolgenden Chemotherapie trat auch Prinzessin Kate an der Seite ihres Mannes Prinz William wieder bei dem besonderen Event auf. König Charles III. und Königin Camilla fuhren wie gewöhnlich ebenfalls in der Kutsche vor. Und auch Kates Mutter Carole Middleton war vor Ort. Das britische Magazin Hello! hob die optische Ähnlichkeit von Kate und ihrer Mama, die als wichtige Stütze der Prinzessin gilt, hervor: Man hätte "die beiden Damen glatt für Schwestern halten können".

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Toby Melville Prinzessin Kate und Mama Carole Middleton bei Royal Ascot 2026

Kate hat sich einer Chemotherapie unterzogen, nachdem sie Anfang 2024 eine Krebsdiagnose erhalten hatte. Zu Beginn des vergangenen Jahres teilte sie mit, inzwischen in Remission zu sein. Kate kehrte seitdem schrittweise wieder zu ihren öffentlichen Aufgaben zurück. Im vergangenen Jahr setzte sie einen geplanten Auftritt noch aus. Bekannt ist das Pferderennen auch für die oft extravaganten Kopfbedeckungen. Kate zeigte sich etwa mit einem gelben Hut mit schlichter Verzierung, während Camilla auf einen weißen Hut mit einer Art Schleife setzte.