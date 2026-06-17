Best dressed in Ascot: Wie Kate alle überstrahlte

Es war eine intensive Woche für die Prinzessin von Wales: Erst nahm sie an der Geburtstagsparade Trooping the Colour teil, dann am Garter Day in Windsor. Am Mittwochnachmittag zeigte sich Catherine dann auch noch beim traditionellen Pferderennen in Ascot - und zog mit ihrem sonnigen Look wie gewohnt alle Blicke auf sich.

Seit ihrer Krebserkrankung möchte Kate bekanntlich nicht mehr so stark als Modeikone wahrgenommen werden und setzt daher vermehrt auf das Wiederverwerten älterer Kleidungsstücke. So auch am Mittwoch in Ascot, wo sie in der Kutsche neben Prinz William Platz nahm. Zu einem neuen Strohhut von Jane Taylor kombinierte die 44-Jährige ein kanariengelbes Kleid von Roksanda Ilincic, einer ihrer Lieblingsmarken. Für Fans ihrer Mode ein Déjà-vu: Das Kleid mit angedeuteter Schleife an der Schulter hatte Catherine bereits 2022 beim Damen-Finale in Wimbledon getragen sowie im selben Jahr während ihrer Reise nach Jamaika.

Kleid von Roksanda, Hut von Jane Taylor. ©REUTERS/Toby Melville

2022 in Jamaika. ©APA/AFP/RICARDO MAKYN

2022 in Wimbledon. ©APA/AFP/SEBASTIEN BOZON

Kates Kleiderwahl ist eine Lehrstunde im so genannten "Dopamine Dressing": Bei diesem Trend werden gezielt optimistische, leuchtende Farben eingesetzt, um positive Gefühle zu wecken und die Stimmung zu heben. Auch der Schmuck hatte eine besondere Bedeutung: Die Diamantohrringe gehörten einst Queen Elizabeth II., das Armband Williams verstorbener Mutter Diana.

Ohrringe von der Queen, Armband von Diana. ©APA/AFP/JUSTIN TALLIS

Das Pferderennen von Ascot ist einer der wichtigsten Termine im königlichen Kalender. Gegründet 1711 von Queen Anne, zählt es heute zu den prestigeträchtigsten Pferderennen der Welt - und ist längst auch für seinen strengen Dresscode bekannt. Während in den exklusivsten Bereichen für Herren der klassische Morning Suit mit Zylinder vorgeschrieben ist, müssen Damen elegante Kleider und Hüte tragen. Jahr für Jahr übertrumpfen sich die geladenen Damen mit ihren kreativen Kreationen.

Carole Middleton kam in Rosa. ©APA/AFP/JUSTIN TALLIS