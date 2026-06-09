Diese Angewohnheit musste sich Camilla abgewöhnen, seit sie Königin ist
Die britische Monarchie ist bekannt für ihre strenge Etikette, die auch vor der Königin selbst nicht Halt macht. Nun gewährt Camillas Sohn Tom Parker Bowles interessante Einblicke in die Veränderungen, die seine Mutter während ihrer Zeit als Teil der königlichen Familie durchlaufen hat.
Am 3. Juni 2026 war der 51-jährige Autor und Food-Journalist Gast in der britischen Radiosendung "The Chris Evans Breakfast Show". In einem überraschend offenen Gespräch teilte er persönliche Geschichten aus dem Leben seiner Mutter und sprach darüber, wie sie sich an das Leben an der Seite von König Charles (77) anpassen musste.
"Sie hat sich verändert"
Laut Parker Bowles war Camilla vor ihrer Hochzeit mit Charles – und somit, bevor sie Königin wurde – für ihren unverblümt-ehrlichen Humor und ihre lockere Ausdrucksweise bekannt. Ein Beispiel hierfür ist ihr berühmtes Brathähnchenrezept, bei dem sie scherzhaft anmerkte: Die Zitrone soll dort hineingeschoben werden, " wo die Sonne nicht hinscheint".
Im Zuge dessen verriet Parker Bowles auch gleich das Geheimnis eines gelungenen Brathähnchens, bei dem er seiner Mutter allerdings widerspricht: Die Zitrone soll besser in den Hals des Huhns geschoben werden, bevor das Fleisch mit Butter mariniert und im Ofen gegart wird.
Zurück zu Camilla: Seit sie Königin ist, muss sie sehr auf ihren Sprachgebrauch achten und infolgedessen zurückhaltender werden. "Sie hat sich verändert", ist Moderator Chris Evans überzeugt. Diese Transformation sei für Camilla nicht immer einfach gewesen, gab Parker Bowles zu.
Camilla: "Man muss über sich selbst lachen können"
Trotz der Herausforderungen, die das royale Protokoll mit sich bringt, bleibt Camilla ihrer humorvollen Art treu, für die sie auch geschätzt wird. Camilla selbst räumt ein, wie Gala berichtet, dass es ihr schwerfällt, stets ernst zu bleiben, und sie manchmal lachen müsse, obwohl dies in formellen Situationen nicht angebracht sei.
Ihr Rezept, um dies zu vermeiden? "Manchmal kneife ich mich einfach und schlucke kräftig." Sich selbst zu ernst zu nehmen, davon hält die Königin Großbritanniens laut Gala nicht viel: "Man muss über sich selbst lachen können, denn sonst kann man es gleich aufgeben".
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