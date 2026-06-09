Die britische Monarchie ist bekannt für ihre strenge Etikette, die auch vor der Königin selbst nicht Halt macht. Nun gewährt Camillas Sohn Tom Parker Bowles interessante Einblicke in die Veränderungen, die seine Mutter während ihrer Zeit als Teil der königlichen Familie durchlaufen hat. Am 3. Juni 2026 war der 51-jährige Autor und Food-Journalist Gast in der britischen Radiosendung "The Chris Evans Breakfast Show". In einem überraschend offenen Gespräch teilte er persönliche Geschichten aus dem Leben seiner Mutter und sprach darüber, wie sie sich an das Leben an der Seite von König Charles (77) anpassen musste.

"Sie hat sich verändert" Laut Parker Bowles war Camilla vor ihrer Hochzeit mit Charles – und somit, bevor sie Königin wurde – für ihren unverblümt-ehrlichen Humor und ihre lockere Ausdrucksweise bekannt. Ein Beispiel hierfür ist ihr berühmtes Brathähnchenrezept, bei dem sie scherzhaft anmerkte: Die Zitrone soll dort hineingeschoben werden, " wo die Sonne nicht hinscheint". Im Zuge dessen verriet Parker Bowles auch gleich das Geheimnis eines gelungenen Brathähnchens, bei dem er seiner Mutter allerdings widerspricht: Die Zitrone soll besser in den Hals des Huhns geschoben werden, bevor das Fleisch mit Butter mariniert und im Ofen gegart wird.