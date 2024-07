Kate in Wimbledon: Der Moment, in dem Federer die Prinzessin bloßstellte

Prinzessin Kate werde am Wimbledon-Finale der Männer teilnehmen, wie der Kensington Palace bestätigt. Die Prinzessin von Wales ist Schirmherrin des All-England Lawn Tennis and Croquet Clubs und gilt als großer Tennis-Fan. Am Sonntag wird sie dem Gewinner des Herren-Einzelfinales voraussichtlich die Trophäe überreichen.