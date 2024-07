Pippa Middleton: Modisches Make-over für Wimbledon

Die Schwester von Prinzessin Kate , die am Sonntag dem Herrenfinale beiwohnen wird, absolvierte in Wimbledon ihren ersten Aufritt seit Kates Diagnose.

Flower-Power: Pippa als Hippie in Wimbledon

Die Mutter von drei Kindern war zusammen vor ihrem Mann James Matthews bei dem Spiel zwischen Lorenzo Musetti und Novak Djokovic unter den Zuschauern zu sehen.

Dabei präsentierte sich Pippa in für sie ungewohnten Look. Sie trug einen Overall von Claire Mischevani im Stil der 60er-Jahre, was bei Modekritikern für Beifall sorgte (zu sehen hier).