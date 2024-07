Amber Heards Privatdetektiv über Moment, in dem er auf Depps Seite wechselte

"Aus irgendeinem Grund, und ich verstehe immer noch nicht, warum, hat er sich an Menschen geklammert, die wirklich nicht gut für ihn waren", so Barresi.

Wie viele der von ihm gelieferten "Beweise" bei dem Prozess des ehemaligen Ehepaares am Ende verwende wurden, kann Barresi nicht mit Genauigkeit sagen.

Aber er gibt Aufschluss über den Moment, der ihn dazu bewegt hat, die Fronten zu wechseln.

"Es gab einen Punkt in der Untersuchung, an dem ich dachte, ich sei aufgrund einer falschen Annahme eingestellt worden, um nach Beweisen zu suchen, um etwas zu beweisen, das nicht der Fall war", erzählt Barresi, der sein Buch mit dem Untertitel "Why Johnny Depp Is A Lovely Guy" (Deutsch: "Warum Johnny Depp ein liebenswerter Kerl ist") versehen hat.

Nach der Veröffentlichung des Buches habe er von dem Schauspieler über dessen Anwalt ein Dankeschön erhalten, dafür, dass er den Mut hatte, sich zu dem Fall zu äußern.

Amber Heard ließ Barresis Behauptungen schließlich unkommentiert.