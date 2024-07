Von Heard angeheuerter Privatdetektiv packt über Investigationen über Depp aus

Brad Furman, der Regisseur des Thrillers "City of Lies" aus dem Jahr 2018, gehörte zu jenen Personen, welche die gegen Depp erhobenen Vorwürfe bestritten.

Der Hollywoodstar wurde 2017 vom Drehortmanager des Films, Gregg Brooks, wegen Körperverletzung verklagt. Er behauptete, Depp sei am Set des Films ihm gegenüber gewalttätig geworden.

Furman verteidigte den Schauspieler und bestand darauf, dass es zu keinerlei körperlicher Auseinandersetzung gekommen sei. Depp sei "immer entzückend" gewesen, sagte Furman, während ein Produktionsassistent behauptete, der Streit zwischen Depp und Brooks sei in Wahrheit "trivial" gewesen.

Model und Schauspielerin Carre Otis soll gegenüber Barresi die Idee, Depp könnte gewalttätig sein, als "lächerlich" bezeichnet haben.

Und die ehemalige Kinderdarstellerin Olivia Barash, die im berühmten Hollywood-Nachtclub "The Viper Room" arbeitete, der Depp in den 1990er-Jahren gehörte, schloss sich dieser Meinung an. "Johnny hat keinen einzigen bösen Knochen in seinem Körper", sagte Barash über den Filmstar.

Amber Heard hat sich zu den vermeintlichen Enthüllungen von Paul Barresi bisher nicht geäußert.