Keine Chance auf Versöhnung mit Affleck? Jennifer Lopez' klares Statement

Eine Versöhnung zwischen Ben Affleck und Jennifer Lopez scheint angesichts der anhaltenden Scheidungsgerüchte von Tag zu Tag schwieriger zu werden, berichtet eine Quelle gegenüber Page Six.

Nachdem Ben Affleck erneut mit dem Ehering am Finger gesichtet wurde, den er zuvor bereits abgelegt hatte, wurde gemutmaßt, dass der Schauspieler und die Sängerin ihrer Beziehung vielleicht doch noch eine Chance geben wollen. Jüngsten Insiderberichten zufolge sieht es aber nicht danach aus.

Eine dem Ehepaar nahestehende Quelle erzählt gegenüber Page Six, dass die Sängerin zwar immer noch "verliebt" in ihren Mann sei, für sie und ihre Familie jedoch ein Sommer voller "Gesundheit, Glück und Freude" begonnen habe. "Nichts kann ihren Geist brechen", fügt die Quelle hinzu. "Sie möchte einen Sommer voller Spaß und Lachen haben."

Lopez heizte zudem Gerüchte um mögliche Streitigkeiten in der Beziehung an, als sie einen Instagram-Beitrag über ungesunde Beziehungen mit "Gefällt mir" markierte. "Man kann keine Beziehung zu jemandem aufbauen, der von sich selbst getrennt ist", heißt es in dem Beitrag.

Lopez postet Song über das Single-Sein

Was die Gerüchteküche zusätzlich anheizte, ist der Umstand, dass die 54-jährige Musikerin kürzlich einen Auszug aus ihrem Musikvideo zu "Cambia el Paso" aus dem Jahr 2021 gepostet hat. Ein Lied, das von der Akzeptanz von Veränderungen und dem "Single-Sein" handelt.

Der Song enthält den vom Spanischen ins Englische übersetzten Text: "Ihr Leben ist jetzt besser ohne ihn. Sie braucht niemanden, um gesund zu sein. Sie scheitert nicht, sie scheitert nicht." Lopez singt dann weiter: "Er hat es nicht verdient, sie in seinen Armen zu haben."