Herzogin Sophie: Offene Worte über "frustrierende" Probleme mit Royal Family

Am 20. Jänner feiert die Ehefrau von Charles' Bruder Edward ihren 60. Geburtstag. Der Palast zelebrierte den runden Geburtstag bereits am Wochenende mit bisher ungesehenen Fotos von der Herzogin von Edinburgh.

Für die ehrgeizige Businessfrau war es keine leichte Umstellung, ihr altes Leben aufzugeben und sich durch eine Heirat mit Queen-Sohn Edward vollkommen der Krone zu verschreiben. In der Vergangenheit gab die zweifache Mutter offen zu, dass sie Schwierigkeiten hatte, sich an die königliche Familie anzupassen.

Der Herzog und die Herzogin von Edinburgh feierten kürzlich ihren 25. Hochzeitstag. Es ist also viele Jahre her, dass Sophie offiziell der königlichen Familie beitrat. Als ehemalige PR-Expertin wurde sie im Juni 1999 durch ihre Hochzeit mit Prinz Edward ein vollwertiges Mitglied der Firma – doch Sophies Anfangszeit als Mitglied der Königsfamilie verlief nicht ohne Probleme.

Der Übergang von der Karrierefrau zum Mitglied der königlichen Familie verlief holprig.

"Natürlich hat es eine Weile gedauert, bis ich mich zurechtfand", gestand Sophie in einem früheren Interview, als sie auf ihre Anfänge am britischen Hof beschrieb.

"Frustrierend war, dass ich meine Erwartungen an das, was ich tatsächlich tun konnte, reduzieren musste. Ich konnte nicht bei einer Wohltätigkeitsorganisation auftauchen und sagen: 'Gut, ich denke, du solltest das tun', denn das war es, was ich in meinem Berufsleben gewohnt war", erinnerte sie sich.

An die am Hof gewünschte stoische Zurückhaltung und die vielen anderen royalen Regeln musste sich Sophie gewöhnen. Schnell lernte sie auch, dass das Königshaus nur ungern Ratschläge in Sachen PR annimmt.

Sophie: Eine ihrer Angewohnheiten war bei Royals unerwünscht

"Ich musste einen großen Schritt zurücktreten und sagen: OK, sie wollen, dass ich das Tüpfelchen auf dem i bin, die Person, die vorbeikommt, um ihren Freiwilligen und Geldgebern zu danken, und nicht unbedingt, um ihnen zu sagen, wie sie ihren Kommunikationsplan umsetzen sollen", so Sophie.