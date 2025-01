Weder Kate noch Camilla: Palast ehrt Charles' neue "Geheimwaffe" zum Geburtstag

Herzogin Sophie feiert 60. Geburtstag

Am 20. Januar feiert die zweifache Mutter ihren 60. Geburtstag. Der Palast ehrte sie im Vorfeld ihres 60ers mit einem bis dato ungesehenem Portrait, welches Sophie besonders entspannt zeigt. Sie posiert in einer Fensternische in Bagshot Park, trägt einen schwarzen Rollkragenpulli und einen Faltenrock in einem Cremeton. An die Wand gelehnt und das Kinn auf eine Hand gestützt, lächelt die Herzogin ganz natürlich in die Kamera. Abgerundet wird der schlichte Look mit dezentem Schmuck und zurückhaltendem Make-up.

"Die Herzogin von Edinburgh interessierte sich für Ebenezers kreativen Fotografiestil und wollte eine aufstrebende Fotografin unterstützen", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account der Royal Family.