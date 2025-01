Berichte: "König William" hat große Pläne für seine Tante Sophie

Britischen Medienberichten zufolge hat Thronfolger Prinz William "große Pläne" für Sophie. Die beiden Familien würden sich "sehr gut" verstehen, zitiert die Sunday Times einen namentlich nicht genannten Palastinsider. William sei "darauf erpicht, dass seine Tante und sein Onkel eine prominentere Rolle im öffentlichen Leben spielen".

"Große Bereicherung"

Die britische Adelsexpertin Jennie Bond hob im Gespräch mit der Zeitung Mirror Sophies Stand in der Royal Family hervor: "In jeder Hinsicht hat Sophie bewiesen, dass sie eine große Bereicherung für die königliche Familie ist, und William wäre dumm, ihren Wert zu ignorieren." Sophie sei "würdevoll und elegant, aber immer noch die gleiche, die sie war, als sie Edward kennenlernte: unprätentiös, großzügig und mit einem natürlichen Charme", so Bond. "Sie hat viele Jahre lang unter dem Radar gearbeitet und weder die Aufmerksamkeit erwartet noch erhalten, die sie verdient. Aber in letzter Zeit, mit der Verkleinerung der königlichen Familie, hat die Öffentlichkeit erkannt, wie wichtig die Herzogin für die Monarchie ist."