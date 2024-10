"Eine Art Machtaussage": Meghans Strategie-Wechsel vernichtend beurteilt

Während Prinz Harry im September unter anderem nach New York gejettet war, um beim Gipfel der Clinton Global Initiative teilzunehmen, beehrte seine Frau Meghan kürzlich ohne die Begleitung ihres Ehemannes eine Charity-Gala im Kinderkrankenhaus von Los Angeles. Die Sussexes sollen vorhaben, auch in Zukunft vermehrt alleine unterwegs zu sein - als Teil einer neuen PR-Strategie.

Einst inszenierten sie sich als unzertrennliches Duo - sechs Jahre nach ihrer Hochzeit trauen sich Meghan und Harry aber etwas mehr Eigenständigkeit zu. Zwar werden Meghan und Harry auch weiterhin gemeinsame Termine absolvieren, sie werden in Zukunft aber auch häufiger alleine in der Öffentlichkeit zu sehen sein, da sie ihren individuellen Leidenschaften nachgehen wollen.

Noch scheint sich vor allem Meghan daran gewöhnen zu müssen, ohne ihren Gatten in der Öffentlichkeit zu stehen. Auch wenn sie in ihrer roten Robe ein Blickfang war - bei der Wohltätigkeitsveranstaltung im LA Children's Hospital drückte sich auf dem roten Teppich immer wieder fest an ihre Freundin Kelly McKee , die ihre Hand hielt.

"Das ist ein deutlicher Kontrast zu der Zeit, als die Sussexes [...] ihre königlichen Rollen auf dramatische Weise aufgaben und häufig gemeinsam bei Veranstaltungen auftraten – und auch an ihrer kontroversen Netflix-Serie teilnahmen, in der sie ihre Zeit in der königlichen Familie kritisierten", schreibt der britische Mirror über den Versuch von Meghan und Harry, sich neu zu positionieren.

Auch der königliche Historiker und Experte Hugo Vicker hält es für "sehr gut möglich", dass das Paar ein derzeit Rebranding seine Marke "The Sussexes" durchläuft und deswegen mehr Solo-Unternehmungen als bisher gewohnt absolviert.

Vicker bezweifelt aber, dass die neue Strategie etwas an den geringen Beliebtheitswerten der Herzogin von Sussex in Großbritannien ändern wird. Im Gespräch mit The Sun sagte der Experte: "Ich glaube nicht, dass irgendetwas, was sie im Moment tut, die Menschen in Großbritannien besonders ansprechen wird."