Ungeschminkt im Inkognito-Look: Kate bei Freizeitunternehmung gesichtet

Ein Royal-Fan staunte nicht schlecht, als er Prinzessin Kate am Wochenende bei einer privaten Unternehmung erblickte.

© via REUTERS / Danny Lawson

Nach Beendigung ihrer Chemotherapie ist Prinzessin Kate wieder zu ihren royalen Pflichten zurückgekehrt.

Zweieinhalb Monate nach dem Messerangriff im englischen Southport hat sich das britische Thronfolgerpaar mit den Angehörigen der getöteten Kinder und Ersthelfern getroffen. Für Kate war es der erste offizielle Termin gemeinsam mit ihrem Mann Prinz William seit Bekanntwerden ihrer Krebserkrankung. Mehr dazu hier:

Prinzessin Kate unterstützt Sohn Louis bei Fußballspiel Auch am Wochenende wurde die Princess of Wales in der Öffentlichkeit gesichtet. Und zwar im Rahmen einer privaten Unternehmung. Die dreifache Mutter unterstützte ihren jüngsten Sohn Prinz Louis Berichten zufolge bei einem Fußballspiel. Laut einem Royal-Fan wurde Kate dabei beobachtet, wie sie sich vor Ort unterhielt, während sie ihren Sprössling anfeuerte.

Eine TikTok-Userin staunte nicht schlecht, als sie Catherine am Samstag bei dem Fußballspiel erblickte. In einem Video ist die zukünftige britische Königin lässig gekleidet zu sehen, während sie mit anderen Müttern auf dem Spielfeld plaudert. Die Frau berichtet von ihrer Erfahrung: "Es ist Zeit, euch zu erzählen, was mir gestern passiert ist. Ihr werdet es nicht wirklich glauben." "Wie an den meisten Wochenenden gehe ich mit meinem Sohn zu einem Fußballspiel. Als ich ankam, unterhielten sich viele Leute und es herrschte eine etwas seltsame Atmosphäre, nicht wie sonst", erzählt die TikTok-Userin. "Und ich gehe zu einer meiner Freundinnen, die ich jede Woche sehe, und sage: 'Was ist los, was ist das für eine Aufregung?'" Schließlich staunte sie nicht schlecht: "Und ich konnte nicht glauben, was sie gerade gesagt hatte. Sie sagte: 'Wenn du dich umdrehst, ist Prinzessin Kate da drüben.'" Kate ungeschminkt im Inkognito-Look Kate präsentierte sich bei dem Fußballspiel ungeschminkt, in einem unauffälligen Inkognito-Look in herbstlichen Tönen. Abgerundet wurde das Ouftit der Prinzessin von einer olivfarbenen Tweed-Mütze, die sie bereits 2013 trug.

Bei Kate war Anfang des Jahres Krebs diagnostiziert worden. Mehrere Monate lang zog sie sich während ihrer Chemotherapie komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Erst nach und nach trat sie wieder in Erscheinung. Zunächst zeigte sie sich im Juni zur offiziellen Geburtstagsparade des ebenfalls an Krebs erkrankten Königs Charles III. Anfang September teilte sie in einer Videobotschaft dann mit, die Chemotherapie beendet zu haben.