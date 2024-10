Bussi: Prinzessin Eugenie veröffentlicht zum 6. Hochzeitstag ungesehenes Foto

"Bester Tag aller Zeiten, an dem ich dich geheiratet habe. Alles Gute zum sechsten Jahrestag, mein Liebster", kommentierte sie zwei Fotos. Auf einem der beiden sind die beiden einander innig küssend zu sehen. Auf dem anderen stehen sie vor der Kapelle.

Eugenie, die für ihre guten Kontakte in die Welt der Stars und Sternchen bekannt ist, trug bei ihrer Hochzeit ein schlichtes, weißes Kleid mit weitem V-förmigem Ausschnitt der britischen Designer Peter Pilotto und Christopher De Vos . Auf dem Rücken war eine große Narbe zu sehen, die von einer Wirbelsäulen-Operation aus ihrer Kindheit stammt und die sie nicht verdecken wollte.

"Ich denke, man kann die Art und Weise, was Schönheit ist, ändern, und man kann den Leuten seine Narben zeigen", hatte sie dem britischen TV-Sender ITV vor der Hochzeit gesagt. Die Prinzessin deutete dabei an, ihre Narbe von der Operation - sie war damals zwölf Jahre alt - am Hochzeitstag zu zeigen. "Das ist eine schöne Art, um die Menschen zu ehren, die für mich sorgten", sagte Eugenie. "Und es ist ein Weg, junge Menschen zu unterstützen, die dies auch durchmachen."

Auf dem Kopf hatte sie ein mit Smaragden und Diamanten besetztes Diadem. Sie wurde von ihrem Vater Prinz Andrew in die St.-Georges-Kapelle auf Schloss Windsor geführt, bevor sie mit Brooksbank unter den Augen von 850 geladenen Gästen Ringe tauschte.

Die beiden leben mit den beiden Söhnen August und Ernest inzwischen in Portugal.