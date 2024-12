Beide Handgelenke gebrochen: Britischer Royal bei Unfall schwer verletzt

Marie Christine, die mit ihrem Ehemann im Kensington Palace lebt, nahm am Donnerstag mit geschienten Handgelenken am vorweihnachtlichen Mittagessen von König Charles im Buckingham Palace teil - was Fragen um ihre Gesundheit laut werden ließ.

GB News berichtete daraufhin, dass die 79-Jährige einen Arm voll Mäntel getragen hatte, als sie stürzte. Dabei habe sie sich mehrere kleine Knochen im Handgelenk gebrochen, als sie ihre Hände ausstreckte, um den Sturz abzufangen.